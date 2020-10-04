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04.10.2020 - 20:34 | | DHA

Kentin birçok noktasından görüldü! 8 katlı binada korkutan yangın

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 8 katlı binanın çatısındaki restoranın bacasından çıkan yangın endişe yarattı. dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Adalet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi üzerinde 8 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, binanın zemininde bulunan restoranın çatıdaki bacasından henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi. Kentin birçok noktasından görülen yoğun duman panik yarattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi.

Kentin birçok noktasından görüldü 8 katlı binada korkutan yangın

Yangının çatıda  olması nedeniyle itfaiye ekipleri, açtıkları merdiven ile müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, binanın çatısında maddi hasar oluştu. 

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kentin birçok noktasından görüldü 8 katlı binada korkutan yangın

Kentin birçok noktasından görüldü! 8 katlı binada korkutan yangınİzmir'in Bayraklı ilçesinde, 8 katlı binanın çatısındaki restoranın bacasından çıkan yangın endişe yarattı. dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
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