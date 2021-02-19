19.02.2021 - 19:47 | | DHA
Kentin birçok yerinden görülüyor! Gökyüzünü kapladı
Manisa'da, bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken, yükselen siyah duman, şehrin birçok yerinden görüldü.
Menemen Caddesi'nde, saat 18.30 sıralarında geri dönüşüm tesisinin bahçesindeki hurdaların bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevler, geri dönüşüm malzemeleri içindeki yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.
Alevlere ilk müdahaleyi geri dönüşüm tesisi çalışanları yaparken, itfaiyeye de ihbarda bulunuldu. Korku ve paniğe neden olan yangına gelen itfaiye ekipleri müdahale ederken, gökyüzüne yükselen simsiyah duman, şehrin birçok yerinden görüldü.
En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdiAntalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.