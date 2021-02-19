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19.02.2021 - 19:47 | | DHA

Kentin birçok yerinden görülüyor! Gökyüzünü kapladı

Manisa'da, bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken, yükselen siyah duman, şehrin birçok yerinden görüldü.

Kentin birçok yerinden görülüyor! Gökyüzünü kapladı

Menemen Caddesi'nde, saat 18.30 sıralarında geri dönüşüm tesisinin bahçesindeki hurdaların bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevler, geri dönüşüm malzemeleri içindeki yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.

Kentin birçok yerinden görülüyor Gökyüzünü kapladı

Alevlere ilk müdahaleyi geri dönüşüm tesisi çalışanları yaparken, itfaiyeye de ihbarda bulunuldu. Korku ve paniğe neden olan yangına gelen itfaiye ekipleri müdahale ederken, gökyüzüne yükselen simsiyah duman, şehrin birçok yerinden görüldü.

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