MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kentte tedbirler işe yaradı! Dikkat çeken düşüş
ABONE OL
23.12.2020 - 10:16 | | İHA

Kentte tedbirler işe yaradı! Dikkat çeken düşüş

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, Düzce’de vaka sayılarının yüzde 50 oranında arttığını açıklaması ve ardından alınan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte Düzce’de vaka sayılarında yüzde 60 oranında azalma oldu.

Kentte tedbirler işe yaradı! Dikkat çeken düşüş

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, geçtiğimiz aylarda Düzce’nin de aralarında olduğu birçok ilin vaka sayılarında yüzde 50 artış olduğunu duyurmuştu. Bu duyurunun ardından Düzce’de çeşitli tedbirler alınmış, İçişleri Bakanlığı’da hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarını başlatmıştı. Uygulanan kısıtlamanın ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısıtlamanın olduğu günlerde ciddi şekilde uygulama yapmış, sokaklarda bulunan vatandaşları evlerine göndermişti.

Alınan tedbirlerin ardından Düzce’de son 1 aylık dönem içerisinde korona virüs salgınında vaka sayısı yüzde 60 oranında azaldı. Hastanelerde ki yoğun bakım doluluk oranında da azalma olduğu öğrenilirken, kısıtlamalar ve tedbirlerin ardından vaka sayılarının önümüzdeki haftalarda yüzde 80-90 arasında azalması bekleniyor.

Antalya'da jandarmadan sahte dolar baskınıGelen bir son dakika haberine göre; Antalya'nın Manavgat ilçesinde piyasaya sahte dolar süren 5 kişi, jandarma tarafından yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs halayı! Emniyet'i harekete geçiren görüntüler

Koronavirüs halayı! Emniyet'i harekete geçiren görüntüler

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

Sahte para dolandırıcılarına operasyon!

Sahte para dolandırıcılarına operasyon!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet