Kentte tedbirler işe yaradı! Dikkat çeken düşüş

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, geçtiğimiz aylarda Düzce’nin de aralarında olduğu birçok ilin vaka sayılarında yüzde 50 artış olduğunu duyurmuştu. Bu duyurunun ardından Düzce’de çeşitli tedbirler alınmış, İçişleri Bakanlığı’da hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarını başlatmıştı. Uygulanan kısıtlamanın ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısıtlamanın olduğu günlerde ciddi şekilde uygulama yapmış, sokaklarda bulunan vatandaşları evlerine göndermişti.

Alınan tedbirlerin ardından Düzce’de son 1 aylık dönem içerisinde korona virüs salgınında vaka sayısı yüzde 60 oranında azaldı. Hastanelerde ki yoğun bakım doluluk oranında da azalma olduğu öğrenilirken, kısıtlamalar ve tedbirlerin ardından vaka sayılarının önümüzdeki haftalarda yüzde 80-90 arasında azalması bekleniyor.