30.08.2020 - 07:00 | | ÜNAL ÇAM İstanbul
Kerbela şehitleri İstanbul’da anıldı
Hz. Muhammed’in torunu İmam Hüseyin ve beraberindeki 71 kişinin Kerbela’da kadledilmesinin hicri takvime göre 1381’inci yıl dönümü nedeniyle Halkalı’da ‘Evrensel Aşura Matem Merasimi’ düzenlendi. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle maske takılmasının zorunlu olduğu törende binlerce kişi matemin sembolü siyah elbiseler içinde gözyaşı döküp mersiyeler eşliğinde göğüslerini dövdü.
ÜNAL ÇAM İstanbul
Alanda bulunan görevliler sık sık vatandaşların sosyal mesafelerini koruması yönünde uyarılarda bulunurken dezenfektan ve maske kullanımı konusunda katılımcılar düzenli olarak denetlendi. Son yıllarda yapılan Kızılay’a kan bağışı kampanyasına bu yıl da devam edildi. Tören alanının yanında kurulan Kızılay çadırına gelen vatandaşlar kan bağışında bulundu.
Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı' sorularını yanıtladı.