Kerbela şehitleri İstanbul’da anıldı

Alanda bulunan görevliler sık sık vatandaşların sosyal mesafelerini koruması yönünde uyarılarda bulunurken dezenfektan ve maske kullanımı konusunda katılımcılar düzenli olarak denetlendi. Son yıllarda yapılan Kızılay’a kan bağışı kampanyasına bu yıl da devam edildi. Tören alanının yanında kurulan Kızılay çadırına gelen vatandaşlar kan bağışında bulundu.







