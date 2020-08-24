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24.08.2020 - 09:15 | | DHA

Keşan’da 3 bin 800 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde, polis tarafından durdurulan araçta yasa dışı yollarla Yunanistan’dan getirilen 3 bin 800 elektronik sigara bulundu.

Keşan’da 3 bin 800 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İpsala’dan Keşan yönüne giden K.K. yönetimindeki aracı Dörtyol kavşağı yakınlarında durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan’dan getirildiği belirlenen 19 karton içindeki 3 bin 800 elektronik sigara ele geçirildi. Elektronik sigaralara el koyulurken, sürücü K.K. gözaltına alındı. K.K., emniyetteki ifadesinin ardından hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem yapılarak, serbest bırakıldı.

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