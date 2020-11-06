Keşan'da çıkan ev yangını söndürüldü

Uğur Mumcu Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ve itfaiye ekipleri, apartmandakileri tahliye etti. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangının çıktığı apartmanın sakinleri komşuları tarafından teselli edildi.
Depolarda kalmadı: Yüzde 84!Bulgaristan'da koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesiyle birlikte günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgarlar, eczanelere akın edip, aspirin almaya başladı. Kent merkezindeki eczanelerde geçen yıla göre bu yılın son üç ayında aspirin satışlarında yüzde 84 artış yaşandığını söyleyen Edirne Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Şükrü Ciravoğlu, "Hal böyle olunca fazlasıyla, 5'er 10'ar kutu alıyorlar, diyebiliriz. Şu anda depolarda 100 miligramlık aspirin yok" dedi.