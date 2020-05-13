MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Keşan'da, yüzme havuzları için 'corona virüs' yasağı
ABONE OL
13.05.2020 - 15:02 | | DHA

Keşan'da, yüzme havuzları için 'corona virüs' yasağı

Edirne'nin Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Altay, ilçede sahil kesimi ve orman alanlarında bulunan site yerleşimlerindeki açık ve kapalı yüzme havuzlarının doldurulması ile kullanılmasının yasaklandığını açıkladı.

Keşan'da, yüzme havuzları için 'corona virüs' yasağı

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Altay, koronavirüse karşı halkı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam edildiğini belirtti.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararı açıklayan Altay, "Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte ilçe sınırlarıyla mücavir alanlarında, sahil kesimi ve orman alanlarında bulunan site yerleşimlerinin toplu olarak kullanılan açık, kapalı yüzme havuzlarının koronavirüs hastalığının bulaşma yollarının engellenmesi ve halkın sağlığının korunması noktasında tehlike oluşturabileceği değerlendirildi. Bu kapsamda halkın sağlığının korunması amacıyla yüzme havuzlarının su ile doldurulmayarak bu konuda ikinci bir karar alınıncaya kadar kullanılmasının engellenmesine yönelik bir karar alınmıştır. Koronavirüs salgının önlenmesi amacıyla söz konusu karara uyularak havuzların kullanılmaması gerekmektedir. Aksi durumda karara uymayan ilgililer hakkında cezai ve idari yaptırımlar uygulanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı Mukadder Öksüz'ü telefonla aradıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs dolayısıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü göndererek destek olan ve cumhurbaşkanına hitaben mektup yazan Kahramanmaraşlı Mukadder Öksüz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ümraniye'de şok baskın! Dernekte kumar oynayan 12 kişi yakalandı

Ümraniye'de şok baskın! Dernekte kumar oynayan 12 kişi yakalandı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 4 gün sokağa çıkma yasağı nerelerde ve ne zaman?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 4 gün sokağa çıkma yasağı nerelerde ve ne zaman?

Sıradaki Haber