Keskin Sirke Küpüne Zarar Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Günlük hayatta cümle içerisinde atasözlerini çok sıklıkla kullandığımız için anlamları merak konusu olmuştur. Keskin sirke küpüne zarar atasözünün anlamı ise öfkenin sağlığa zararlı olduğunu, öfke kızgınlık ve sert davranışları olan kişilerin kendi sağlıklarına zarar verdikleri manasına gelmektedir.

Keskin Sirke Küpüne Zarar Atasözünün Anlamı Nedir?

Keskin sirke küpüne zarar atasözü genellikle sağlık yönünden kişilerin fevri hareketlerine aldığı tepkiler yönünden her zaman zararlı çıkacağı manasına gelmektedir. Keskin sirke küpüne zarar sözü Türk Dil Kurumunda anlamı açıklanmıştır. TDK anlamı aşağıda belirtilmiştir:

- Öfkeli ve sert kimsenin zararı kendisinedir.

Keskin Sirke Küpüne Zarar Kısaca Atasözü Açıklaması

Keskin sirke küpüne zarar atasözünün kısaca anlamı öfkenin sağlığa zararlı olduğu ve sert davranan kişilerin en büyük zararlarının kendilerine dokundukları anlamına gelmektedir.