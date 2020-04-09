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09.04.2020 - 13:52 |

Ketojenik Ekmek tarifi ve malzemeleri! Ketojenik Ekmek nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler bugün Ketojenik ekmek yapıyor. Ekran başındaki izleyiciler Ketojenik ekmek tarifi nedir, nasıl yapılır malzemeleri nelerdir sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Gün sonunda en güzel yemeği yapan gelinin Çeyrek altın sahibi olduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün Ketojenik ekmek konusunda gelinler mutfaktaki hünerlerini sergileyecek. Peki Ketojenik ekmek nasıl yapılıri tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Ketojenik Ekmek tarifi ve malzemeleri! Ketojenik Ekmek nasıl yapılır?

Ketojenik ekmek tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusu ekran başındaki izleyiciler tarafından araşıtma konusu olmaya devam ediyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler her gün yeni yemekler konusunda hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Gün sonunda kayınvalideler tarafından en yüksek puanı alan gelinler Çeyrek altının sahibi oluyor. Bugün Ketojenik ekmek konusunda hünerlerini sergileyecek olan gelinler gün sonunda en yüksek puanı alabilmek için yarışacak. İşte Ketojenik ekmek tarifi, yapılışı ve malzemeleri...

KETOJENİK EKMEK / 50 Dk. hazırlık ve pişirme süresi.

MALZEMELER:

150 gr fındık

3 yumurta

50 gr tereyağ

3 gr kabartma tozu

KETOJENİK EKMEK YAPILIŞI:

3 yumurtanın sarısını ve beyazını ayırın. Tereyağı eritin.

Blendırın içine fındık ve kabartma tozunu ekleyin. Toz kıvamına gelene kadar blendırda çekin.

3 yumurtanın sarısını ve eritilmiş tereyağı ekleyerek iyice karıştırın.

Ayrı bir kapta yumurta beyazını iyice kabarıp, beyazlayıncaya kadar çırpın.

Hamurun içine önce yarısını ekleyip karıştırın.

Ardından kalanını da ekleyip çok az daha karıştırın. Yoğunluğu kek hamuru gibi olmalı.

Kalıba döküp üzerine susam serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dk pişirin. 10 dk soğumaya bırakıp kalıptan çıkarın.

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