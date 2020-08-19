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19.08.2020 - 13:59 | | DHA

Kıbrıs gazisi, arazi kavgasında kardeşini tabancayla öldürdü!

Kocaeli’nde Kıbrıs Gazisi Mustafa Civelek (67), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi Mehmet Civelek’i (51) tabancayla vurarak, öldürdü. Jandarma kaçan Mustafa Civelek’i yakalayarak gözaltına aldı.

Kıbrıs gazisi, arazi kavgasında kardeşini tabancayla öldürdü!

Olay, saat 11.00 sıralarında, Başiskele Servetiyekarşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Civelek traktörüyle, daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Kıbrıs gazisi ağabeyi Mustafa Civelek’in evine geldi. Evin önünde bir süre konuşan kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ağabey Civelek, üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, kardeşine 2 el ateş etti. Yaralanan kardeş kanlar içinde yere yığılırken, Mustafa Civelek aracıyla kaçtı.

İhbar üzerine gelen ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne götürülen Mehmet Civelek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Mustafa Civelek, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

 

 

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