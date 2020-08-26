Kıbrıs gazisi koronavirüsten hayatını kaybetti!

Bursa İnegöllü olan Kıbrıs gazisi Necmeddin Sürer'de, 10 gün önce koronavirüs tespit edildi. Necmeddin Sürer, 2 gün önce fenalaşınca İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynı gün solunum yolları sıkıntısı nedeniyle Bursa'daki özel hastaneye sevk edilen Sürer, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.