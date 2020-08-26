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26.08.2020 - 12:07 | | DHA

Kıbrıs gazisi koronavirüsten hayatını kaybetti!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Necmeddin Sürer (67), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kıbrıs gazisi koronavirüsten hayatını kaybetti!

Bursa İnegöllü olan Kıbrıs gazisi Necmeddin Sürer'de, 10 gün önce koronavirüs tespit edildi. Necmeddin Sürer, 2 gün önce fenalaşınca İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynı gün solunum yolları sıkıntısı nedeniyle Bursa'daki özel hastaneye sevk edilen Sürer, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

 

Metrelerce yükseklikteki kayalardan denize tehlikeli atlayışKocaeli’nin Kandıra ilçesinde metrelerce yükseklikteki falezlerin tepesine tırmanan gençler, akrobatik hareketler yaparak tehlikeye aldırış etmeden kendilerini denize bıraktı.
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