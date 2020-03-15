15.03.2020 - 09:14 | | DHA
Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüslü kişi sayısı 26’ya yükseldi
Kıbrıs Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde 5 kişiye yapılan koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Böylece, Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 26'ya yükseldi.
Kıbrıs Rum kesiminde, bugün, 5 kişi daha koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde, karantinaya alındı. 5 kişinin yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı.
ADA'DA 31'E ULAŞTI
Rum kesiminde, koronavirüs teşhisi bulunan hasta sayısı 21'den 26'ya çıkarken, KKTC'de de 5 koronavirisü teşhisi konuldu. Böylece Kıbrıs adasında koronavirislü kişi sayısı 31'e yükseldi.
Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmaliMuğla'nın Bodrum ilçesinde iskeleye demir atan ultra lüks motor yatı, görenlerin büyük ilgisini çekti. Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı olan Abdullah Al Futtaim'e ait olduğu belirtilen mega yat, 2 milyon 200 bin TL’lik yakıt ikmali yaptı.