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31.01.2020 - 18:33 | | DHA

Son dakika: Kılıçdaroğlu, açıklama yaptığı sırada deprem oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaptığı açıklama sırasında, deprem meydana geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ’da 24 Ocak saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sivrice ilçesine geldi. Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun belediye binasında açıklama yaptığı sırada deprem oldu. Konuşmasının hemen başında yaşanan depremin ardından Kılıçdaroğlu, artçı sarsıntıların olabileceğini, deprem bölgesinde bulunduklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Sayın başkan Sivrice ile ilgili bilgi verdi. Köylerde can kaybının olduğunu, merkezde olmadığını söyledi. Bu süreç içinde bizi mutlu eden görüşü, yaşam tarzı ne olursa olsun bütün insanların, 82 milyonun bu sorunu çözmek, acıyı paylaşmak için yüreğimiz bir. Yıkılan binalar da umarım kısa sürede yenilenir. Başka bölgelere de gideceğiz, vatandaşları dinlemeye çalışacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra esnafı ziyaret etti.

Son dakika: Kılıçdaroğlu, açıklama yaptığı sırada deprem oldu

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