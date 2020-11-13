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13.11.2020 - 13:10 | | DHA

Kılıçdaroğlu, Başkan Böcek'i hastanede ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Başkan Böcek'i hastanede ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya geldi. Sabah saatlerinde kentin kanaat önderleri ve partililer ile görüşen Kılıçdaroğlu, ardından Akdeniz Üniversitesi'ne gelerek, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ardından koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle 64 gün kaldığı yoğun bakımdan normal servise alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i odasında ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde muhtarlar ve turizmciler ile görüşecek.

İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, Marmara'yı etkileyecekİzmir'i vuran depremin ardından Marmara Bölgesi'ndeki aktif fay hatlarını işaret eden Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, "İnsanlara etkisi bakımından 'katil fay' olarak isimlendirilen Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde oluşabilecek bir depremin Marmara'yı ve Güney Marmara'yı etkilemesi beklenmektedir. Burada oluşacak olan deprem aynı zamanda tsunami etkisi de gösterebilecek bir depremdir" dedi.
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