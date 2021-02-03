Kilisli gazi son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep'te tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Yılmazlar için Asri Mezarlık Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yılmazlar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta askeri törenle defnedildi.​​​​​​​

Törene, Vali Recep Soytürk, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, askeri personel ve gazinin yakınları katıldı.