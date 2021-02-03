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03.02.2021 - 17:14 | | AA

Kilisli gazi son yolculuğuna uğurlandı

Kilis'te hayatını kaybeden 82 yaşındaki gazi Mehmet Yılmazlar'ın cenazesi toprağa verildi.

Kilisli gazi son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep'te tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Yılmazlar için Asri Mezarlık Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yılmazlar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta askeri törenle defnedildi.​​​​​​​

Törene, Vali Recep Soytürk, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, askeri personel ve gazinin yakınları katıldı.

 

Sarıyer'de meslektaşını öldüren asistan doktor davasında tanıklar dinlendiMetin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından sanık Yavuz Sümter, meslektaşı 26 yaşındaki Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldürmüştü. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu sanık doktor Yavuz Sümter'in yargılandığı davada tanıkların bilgisine başvuruldu.
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