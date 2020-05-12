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12.05.2020 - 10:36 | | DHA

Kilis'te 1 sokak karantinaya alındı!

Kilis’in Polateli ilçesine bağlı Güvenli köyünde 1 sokak, corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kilis'te 1 sokak karantinaya alındı!

Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Polateli'ne bağlı Güvenli köyündeki 1 sokakta 'Covid-19' vakalarının görüldüğü belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sokağın 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "İlimiz Polateli ilçemize bağlı Güvenli köyünde koronavirüs pozitif vakalar tespit edilmiş olup, temaslı sayısının fazla olması nedeniyle Güvenli Köyü 21, 23, 25, 26 ve 27 kapı numaralı hanelerin bulunduğu sokağın 11 Mayıs 2020 tarihi saat 19.00 itibariyle 25 Mayıs 2020 tarihi saat 19.00'a kadar karantinaya alınmasına oy birliğiyle karar verildi" denildi.

Yaptığı silahlı saldırıyı böyle kaydettiİstanbul, Beşiktaş Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezini kurşunlayan saldırganın bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip eski sevgilisinine gönderdiği ortaya çıktı.
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