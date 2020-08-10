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10.08.2020 - 15:31 | | İHA

Kilis'te düğün saatleri yeniden düzenlendi

Kilis Valiliği tarafından düğün saatleri yeniden düzenlenerek, düğün ve benzeri etkinliklerin 21.00-23.00 saatleri arasında yapılacağı bildirildi.

Kilis'te düğün saatleri yeniden düzenlendi

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca daha önce 20.00-22.00 saatlerinde yapılmasına izin veriler düğün ve benzeri etkinliklerin saatlerini gelen talepler üzerine değiştirdi.

Vali Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararda, “Kapalı, açık düğün salonları ile sokak, köylerde akşam yapılacak düğünlerin 21:00-23:00 saatleri arasında yapılabilmesine ve 23:00’dan itibaren faaliyetin sonlandırılmasına, kapalı, açık düğün salonları ile sokak, köylerde yapılacak gündüz düğünlerinin 2 saat ile sınırlandırılmasına, kapalı, açık düğün salonlarında gündüz yapılacak düğünlerde iki düğün arasında en az 1 saat boşluk bırakılmasına karar verildi" denildi.

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