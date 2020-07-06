06.07.2020 - 13:34 | | İHA
Kilis’te korana vakalarının artışı sürüyor!
Kilis’te, son günlerde yükselen korona virüs vakalarının yükselişinin sürdüğü kentte vatandaşların tedbir almamaları dikkat çekiyor.
Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanıyor. 23 Haziran tarihinde 348 olan korona vakası, 29 Haziran’da 387’ye, 3 Temmuz itibariyle ise 450’ye, 6 Temmuz itibariyle 492’ye yükseldi. Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 115 kişi korona hastası bulunuyor. Bugün itibariyle 68 kişi Kilis Devlet Hastanesinde, 47 kişi KYK yurdunda karantinada, 3 kişi ise yoğun bakımda bulunurken, 2 kişi de hayatını kaybetti. 372 kişide tedavi olduktan sonra hastaneden taburcu edildi.
Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak dolaşmaya devam ediyor.
Sivrisinekler İstanbulluların başına dert olduİstanbul'da bir süredir vatandaşların kabusu haline gelen sivrisinekler sebebiyle hastanelere başvuranların sayısı arttı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi ve Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Kutlubay, "Belediyelerin kullandığı ilaçlara karşı direnç gelişmesinden dolayı sineklerin sayısında inanılmaz bir artış var. Sinekler mevcut ilaçlara karşı dirençliler. Mevcut ilaçlar bunları öldürmüyor" dedi. Kutlubay, " '0' kan grubunda olan kişiler farklı bir salgı üretiyor, bu salgıyı algılayarak bu kan grubundakilere geliyor. 'A' kan grubunda olanları ise daha az ısırır" ifadesini kullandı. Sinek sokmalarında uzun süren iyileşme sürecinde de şikayet eden vatandaşlar sivrisinek sayısının her geçen gün arttığını kaydediyor.