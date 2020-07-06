Kilis’te korana vakalarının artışı sürüyor!

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanıyor. 23 Haziran tarihinde 348 olan korona vakası, 29 Haziran’da 387’ye, 3 Temmuz itibariyle ise 450’ye, 6 Temmuz itibariyle 492’ye yükseldi. Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 115 kişi korona hastası bulunuyor. Bugün itibariyle 68 kişi Kilis Devlet Hastanesinde, 47 kişi KYK yurdunda karantinada, 3 kişi ise yoğun bakımda bulunurken, 2 kişi de hayatını kaybetti. 372 kişide tedavi olduktan sonra hastaneden taburcu edildi.

Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak dolaşmaya devam ediyor.