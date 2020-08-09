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09.08.2020 - 13:16 | | DHA

Kilis'te traktör devrildi: Sürücü öldü, torunu yaralı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Yılmaz (72) hayatını kaybetti, torunu Burak Yılmaz (8) yaralandı.

Kilis'te traktör devrildi: Sürücü öldü, torunu yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Delifakıkaradut köyünde meydana geldi. Torunu Burak ile birlikte tarlasına giden Mehmet Yılmaz'ın kullandığı 79 AAG 892 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Mehmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralı torunu Burak Yılmaz Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Yılmaz'ın cesedi olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga konuldu.

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