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02.08.2020 - 20:54 | | AA

"Kilit kavşak" yine kilit! Uzun kuyruklar oluştu

Kurban Bayramı tatilinin 3'üncü gününde vatandaşların dönüşe başlaması ile "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu oluştu.

"Kilit kavşak" yine kilit! Uzun kuyruklar oluştu

Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kara yollarında trafiğin aksamaması için çaba gösteren ekipler, sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıyor.

Kilit kavşak yine kilit Uzun kuyruklar oluştu

Özellikle Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor. Trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için yoğun çaba harcıyor.

Kayseri-Kırıkkale, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğunun geceden itibaren daha da artması bekleniyor.

Kilit kavşak yine kilit Uzun kuyruklar oluştu

 

 

 

 

 

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