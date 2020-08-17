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17.08.2020 - 01:21 | | İHA

'Kilit kavşak'ta yine yoğunluk! Araçlar çok zor ilerledi

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, büyükşehirlere geri dönüş yapan binlerce vatandaş trafik yoğunluğuna neden oldu.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, hafta sonunu başka illerde değerlendiren binlerde vatandaş trafik yoğunluğuna neden oldu. Büyükşehirlere geri dönüş için yollara akın eden sürücüler, 'kilit kavşak'ta trafiğe takıldı. Saat 20.00 itibari ile oluşan trafik gece geç saatlere kadar sürdü. Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda araçlar tampon tampona ilerledi.

Kilit kavşakta yine yoğunluk Araçlar çok zor ilerledi

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri ekipleri, yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

'Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğuUlaşımda 43 ilin bağlantı noktasındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, büyük şehirlere geri dönüş yapan binlerce vatandaş trafik yoğunluğuna neden oldu.
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