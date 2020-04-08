MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kilometrelerce kuyruk! Tek tek denetleniyor
ABONE OL
08.04.2020 - 11:00 | | İHA

Kilometrelerce kuyruk! Tek tek denetleniyor

Corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yapılan denetim nedeniyle Eskişehir’in giriş ve çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Eskişehir-Ankara çevre yolu yönünde oluşan uzun kuyruk havadan görüntülendi.

Kilometrelerce kuyruk! Tek tek denetleniyor

Corona virüs tedbirleri çerçevesinde, yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de kentin giriş ve çıkışlarında denetimler devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından sadece nakliye, gıda ve şehirlerarası taşımacılık yapan TIR ve kamyonlara geçiş izni verildi. Diğer yandan özel araçlarıyla şehirlerarası yolculuk yapmaya kalkan bazı sürücüler ise kente alınmayarak geri gönderildi.

"KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU"

Polis, Jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri tarafından uygulama noktasında tek tek durdurarak ateşleri ölçülen ve asayiş uygulaması yapılan sürücüler, uzun kuyruklar oluşturdu. Araç yoğunluğu nedeniyle yaklaşık 3 kilometre uzunluğa erişen kuyruk, havadan görüntülendi.

Öte yandan araçlarda sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara ise rastlanmadı.

Dışarı çıkıp, otostop yapan 20 yaş altındaki Feriştah: Ceza yazın, dedem sağlamDenizli'nin kısmi karantina uygulanan Acıpayam ilçesinde, otostop çekerek bindikleri otomobilde, corona virüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polise yakalanan her ikisi de 20 yaşından küçük olan kızlardan biri kaçtığı yurda, diğeri ailesine teslim edildi. Polisin ailesine 3 bin 150 lira para kestiği 17 yaşındaki Feriştah Y., polislere, "İsterseniz ceza yazın öderim, benim dedem sağlam" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Anayasa Mahkemesi'nden 'aile konutu' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'aile konutu' kararı

Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

Kilometrelerce kuyruk! Tek tek denetleniyor

Kilometrelerce kuyruk! Tek tek denetleniyor

Sıradaki Haber