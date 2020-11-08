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08.11.2020 - 09:36 |

Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Buket Ela Demirel Erol damga vurdu

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kim Milyoner Olmak ister yarışmasında bu akşam yarışan işitme engeline sahip Buket Hanım yarışmadaki başarısı ve yaşadıkları sonrası hayattaki güçlü duruşu ile izleyenlerin gönlünde adeta taht kurdu. Küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık sonrası işitme kaybı yaşayan Buket Ela Demirel Erol 7'den 70'e izleyenlerin takdirini kazandı. Kim Milyoner Olmak İster yarışması zaman zaman duygusal anlara da sahne oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Buket Ela Demirel Erol damga vurdu
Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Buket Ela Demirel Erol damga vurdu
Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Buket Ela Demirel Erol damga vurdu
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 7 Kasım'da yayınlanan bölümüne yarışmacı olarak katılan Buket Ela Demirel Erol, ilk sorudan itibaren gösterdiği başarılı performansla geceye adeta damga vurdu. Yarışmacıya işitme engeli nedeniyle stüdyoda bulunan bir işaret dili uzmanı yardımcı olurken 60 bin TL değerindeki soruya kadar gelen Buket Hanım haftaya Cumartesi 125 bin TL'lik soruya yanıt verecek…

"ENGEL BİR HASTALIK DEĞİL YAŞAM BİÇİMİDİR"

Milyoner tarihinde bir ilkin gerçekleştiği gecede yarışmacı Buket Ela Demirel Erol aynı zamanda izleyenlere bir farkındalık mesajı da verdi.

Yaşadığı işitme kaybı nedeniyle yaşamında zor süreçlerden geçen Buket Hanım programda hayat tecrübelerini anlatırken "Engel bir hastalık değil, yaşam biçimidir" sözleri ile de milyonları bu konuda farkındalığa davet etti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Buket Hanım, Boğaziçi Üniversitesi Dil bilim Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor ayrıca da çocuklara gönüllü olarak işaret dili dersleri veriyor.

İşaret dili ile Türkçe konuşma dili arasında büyük farklılıklar olduğunu ifade eden yarışmacı kendisine yöneltilen bir soruyu dil farklılığı nedeniyle anlamakta güçlük çekince yarışmada duygusal anlar yaşandı.

Buket Hanım'a stüdyoda bulunan işaret dili uzmanı yardımcı olurken yarışmacı bu soruya da doğru yanıt verdi. Ve başarılı performansıyla tüm Türkiye'nin takdirini topladı.

Kim Milyoner Olmak İster'in haftaya yayınlanacak olan bölümünde Buket Hanım 125 bin TL'lik soruya yanıt verebilmek için yeniden stüdyoda olacak…

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