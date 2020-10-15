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15.10.2020 - 14:07 | | DHA

Kimlik fotokopisini kaybedince kabus dolu günler başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 7 yıl önce kimlik fotokopisini kaybeden Fatma Ateşalioğlu'nun (45) adına 4 ayrı ilden çok sayıda telefon hattı alındı. Hatların faturaları ödenmeyince durumdan haberdar olan Ateşalioğlu hakkında şu anda açılmış 5 ayrı dava bulunuyor. Ateşalioğlu, 'Başıma gelen bu olaydan kurtulmak için yetkililerden yardım istiyorum' dedi.

Kimlik fotokopisini kaybedince kabus dolu günler başladı

İslahiye'nin Fevziçakmak Mahallesi'nde oturan ve biber temizleyerek 3 çocuğuna bakan Fatma Ateşalioğlu, iddiaya göre 2013 yılında rahatsızlığı nedeniyle Gaziantep'te hastaneye giderken nüfus cüzdanı fotokopisini kaybetti. Bu durumu umursamayan Ateşalioğlu, "2014 yılında polisler evime gelerek telefon ve telefon hattı almak suçundan hakkımda soruşturma başlatıldığını söyledi. Emniyete gidince benim kimlik bilgilerim ile hiç görmediğim Ankara ve İstanbul'da adıma telefon ve hat alındığı öğrendim ve büyük şok yaşadım" dedi.

Kimlik fotokopisini kaybedince kabus dolu günler başladı

Aradan geçen süre içerisinde Kayseri ve Hakkari'de de benzer suçlamayla hakkında dava açıldığını anlatan Ateşalioğlu, şöyle konuştu:

"Şu anda hiç görmediğim 4 ilde adıma açılmış 5 dava bulunuyor. Yılda en az bir kez polis gelerek ifadeye çağırıyor. E-devlet sisteminden bakınca da hakkımda açılan davalar olduğunu gördüm. Emniyete giderek kimlik bilgilerimi kullanarak dolandırıcılık yapan kişi veya kişilerden şikayetçi oldum. Yıllardır kaybettiğim kimlik fotokopisinin çilesini çekiyorum. Benim adıma işlem yapanların bir an önce yakalanmasını istiyorum. 5 yıl önce eşimden ayrıldım ve biber temizleyerek çocuklarımızın nafakasını çıkarmaya çalışıyorum. İşlemediğim suçlardan dolayı polisin gelip emniyete ifadeye çağırması onuruma dokunuyor. Yetkililerden bu şahısların yakalanarak adalet önünde hesap vermelerini istiyorum."

 

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