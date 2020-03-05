MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kimlik istedi diye otel görevlisini dövdü!
ABONE OL
05.03.2020 - 10:21 | | DHA

Kimlik istedi diye otel görevlisini dövdü!

İstanbul Kadıköy'de bulunan bir pansiyonda kalmak için gece yarısı gelen bir kişi kendisinden kimlik isteyen resepsiyon görevlisine saldırdı. Şahsa yumruk üstüne yumruk atan şahıs polis tarafından yakalanırken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kimlik istedi diye otel görevlisini dövdü!

Kadıköy'de gece bir otele gelen şahıs kalmak için oda sordu. Otel görevlisi kendisinin kaydını yapmak için kimlik sorunca olanlar oldu. İlk önce otel görevlisine hakaret eden şahıs ardından yumruklarla görevliyi dövmeye başladı. Aldığı yumruk darbeleri ile otel görevlisi yere yığıldı.

Şehir magandasının saldırı anı anbean kameralara yansıdı. Pansiyonun güvenlik kamerasına dakika dakika yansıyan o anlarda bir kişi pansiyona giriyor ve resepsiyona doğru ilerliyor. Resepsiyon da kendisinden kimlik isteyen görevliye saldıran kişi dakikalarca yumruklar salladı. Oturduğu yerde köşeye sıkışan görevlinin tepkilerine aldırış etmeden yumruklarını sallayan gözü dönmüş şehir eşkıyası sonrasında hiç bir şey olmamış gibi pansiyondan çıkıp kayıplara karıştı. Saldırıya uğrayan resepsiyon görevlisinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan şehir eşkıyası polis tarafından gözaltına alındı.

 

 

Taksim'de iğrenç olay! Genç kızlara fiziki taciz!İstanbul Taksim'de bir grup genç kız, yabancı uyruklu bir zanlının fiziksel tacizine uğradı. Genç kızların şikayeti üzerine harekete geçen polis, tacizciyi gözaltına aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karayolunda bisikletleri üzerinde halay çektiler

Karayolunda bisikletleri üzerinde halay çektiler

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

Sıradaki Haber