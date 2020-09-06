MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kimlikler evde kalınca... KPSS’ye polis yetiştirdi
ABONE OL
06.09.2020 - 11:07 | | İHA

Kimlikler evde kalınca... KPSS’ye polis yetiştirdi

Adana’da KPSS’ye girecek iki aday kimliklerini evde unutunca polis evlerine götürüp, kimliklerini alıp sınava yetiştirdi.

Kimlikler evde kalınca... KPSS’ye polis yetiştirdi

KPSS bugün saat 10.15’te genel yetenek genel kültür oturumu ile başladı. Geçtiğimiz sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci trafik, polis merkezi ve asayiş ekiplerine bir şekilde sınava girmekte zorlanan adaylara yardım edilmesi talimatı verdi. Bu talimat üzerine polisler sabah saat 09.00’dan itibaren okul önlerinde teyakkuza geçti. Bu sırada Yüreğir ilçesinde bir okulda sınava girmeye gelen biri erkek iki aday, heyecandan kimliklerini evde unuttu. Okuldaki görevli polis memurları 112’yi arayarak bilgi verdi. Haber merkezi okula iki ekip yönlendirdi. Ekip adayları okuldan alıp eve götürüp kimliklerini alıp tekrar okula getirdi. Polis ekibinin okula gelirken de zamanla yarıştığı için siren çalması dikkat çekti. İki aday da polis sayesinde sınava son anda yetişti. Erkek aday sınava girmeden önce basın mensuplarına “Allah devletimizden razı olsun” diyerek polise teşekkür etti.

Kimlikler evde kalınca... KPSS’ye polis yetiştirdi

Bu arada, bir kadın polis de kız adayın babasını arayarak kızlarının sınava yetiştirildiği bilgisini verdi. Bunu duyan baba polise teşekkür etti.

Polis sınav başlayana kadar okul önlerinde öğrenci taşımak için beklemeye devam etti. Bu sayede Adana genelinde 31 adayın sınava girmemesinin önüne geçildiği öğrenildi.

Yunanlılar 3 milyon euro önerdi, satmadı!Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Mihriye Yalazı, Yunan armatör Aristotle Onassis'in doğduğu ev olarak bilinen tarihi evini, Onassis Vakfı'nın 3 milyon euroluk teklifine rağmen satmadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kimlikler evde kalınca... KPSS’ye polis yetiştirdi

Kimlikler evde kalınca... KPSS’ye polis yetiştirdi

Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

Yenge yeni gelinin evini soydu! Sonra karakola gidip şikayetçi oldu

Yenge yeni gelinin evini soydu! Sonra karakola gidip şikayetçi oldu

Sıradaki Haber