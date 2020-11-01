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01.11.2020 - 21:25 | | DHA

Kimlikleri belli oldu! Acı haberler geliyor

İzmir'de, depremde yıkılan binalarında enkazlarında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'de deprem faciasının ardından yıkılan binaların enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında acı haberler art arda geldi. Saat 19.55 sıralarında Doğanlar Apartmanı'nda 5 dakika içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 3 kişinin cansız bedenleri moloz yığınları altından çıkartıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. 

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU 

İzmir'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından cansız bedenleri çıkarılan 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Hayatlarını kaybedenlerin Mert Küçükyumuk, eşi Eda Küçükyumuk ve çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu belirlendi.

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