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14.05.2020 - 11:37 | | İHA

Kimse çatıya neden çıktığını anlamadı! Dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Sivas’ta üç katlı apartmanın çatısında mahsur kalan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı, şahsın çatıya neden çıktığını ise kimse anlayamadı.

Kimse çatıya neden çıktığını anlamadı! Dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Edinilen bilgilere göre olay, Eskikale Mahallesi Hocaimam sokak üzerinde bulunan üç katlı apartmanın çatı kısmında meydana geldi. Osman Korkmaz ismindeki 33 yaşındaki şahıs, geçtiğimiz gece saatlerinde çıktığı çatıdan inemeyince çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerime bildirdi. Çatıda mahsur kalan şahıs, itfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonu başlayana dek bağdaş kurarak çatıda kurtarılmayı bekledi. Korkmaz, polis ekiplerinin neden çatıya çıktın sorusuna ‘Bende anlamadım’ diyerek cevap verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıda mahsur kalan şahsı, kurtardı.

Çevredeki vatandaşlar ise Covid-19’u hiçe sayarak kurtarma operasyonunu meraklı gözlerle izledi. Şahsa neden çatıya çıktığının sorulması üzerine vatandaşların kendisini çatıya kitlediğini söylemesi dikkat çekti. Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

 

 

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan AVM'lerdeki kuyruklara isyan ettiSağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Prof. Dr. Ahmet Demircan, alışveriş merkezlerinin (AVM) önlerinde oluşan kuyruklara ilişkin, "Buna amaçsızca yüklenmenin, gidip oraları dolaşmanın anlamı yok. AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil. Varsa bir ihtiyacımız, illa oradaysa bunu planlayıp, nokta atışı olarak o mağazaya girip, alıp çıkmaktır bunun doğru olanı" dedi.
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