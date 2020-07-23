23.07.2020 - 10:02 |
Kimseye aldırmadılar! İstanbul'da yatta şok görüntüler
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle gece kulüpleri geçici olarak kapatıldı ancak yat ve tekneler gece kulübüne dönüştü. İstanbul Boğazı’nda salgına rağmen parti düzenlenen bir yatta eğlenceye katılanlar ne maske taktı ne de sosyal mesafeyi umursamadı. Sosyal medyadan canlı yayınlanan görüntülere kameralara yansıdı.
İstanbul Boğazı’nda yat partisi! Kurallar hiçe sayıldıDünyayı etkisi altına alan coronavirüs nedeniyle gece kulüpleri geçici olarak kapatıldı ancak yat ve tekneler gece kulübüne dönüştü. İstanbul Boğazı’nda salgına rağmen parti düzenlenen bir yatta eğlenceye katılanlar ne maske taktı ne de sosyal mesafeyi umursamadı. Sosyal medyadan canlı yayınlanan görüntülere kameralara yansıdı.