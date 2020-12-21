Kira yardımı hangi esnafa yapılacak? Kira yardımı kaç ay, ne kadar? İşte şartları: Büyükşehir - diğer şehirler

Geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısında alınan kararlardan biri de esnafa kira yardımı yapılacağı oldu. Müjdeli haberi duyan milyonlarca vatandaş, kira yardımı hakkında arayışa geçti. Kimlerin kira yardımından faydalanabileceği ve ne kadar para alacağı belirlendi. İşte kira yardımı ne kadar, kaç ay sürer, şartları neler sorularının cevapları...

KİRA YARDIMI HANGİ ESNAFA YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf desteğinden yararlanacakları açıkladı. İşte o açıklama; "Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden

Taksi

dolmuş

servis işletmecisi

pazarcı

terzi

oto tamircisi

lokantacı

pastaneci

kadın ve erkek kuaförü

pansiyon

yurt

kreş

düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.

Böylece ayda yaklaşık 1 milyar 240 milyon liradan toplam 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz."

KİRA YARDIMI NE KADAR SÜRECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa yapılacak destek ile ilgili şu açıklamayı yaptı; "Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız.

KİRA YARDIMI NE KADAR?

İşyeri kira olan esnafa büyükşehirlerde 3 ay süreyle 750 lira, diğerlerinde 500 lira kira desteği verilecek. Kira desteği basit usule tabi olmanın şartlarına görev yapılacak.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kira yardımı başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak.

KİRA YARDIMI ŞARTLARI

BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARI

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.),



2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı;



• büyükşehir belediye sınırları içinde 2019 takvim yılı için 9.000 TL’yi aşmamak (2020 takvim yılı için 11.000 TL*)

• diğer yerlerde 2019 takvim yılı için 6.000 TL’yi aşmamak (2020 takvim yılı için 7.000 TL*)



3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.

Ortaklıklarda Basit Usule Tabi Olmanın Şartları

Ortaklıkların basit usule tabi olup olmadığının tespitinde, iş hacmi ölçüleri ile yıllık kira bedelleri toplu olarak dikkate alınır. Ortaklıklarda, ortakların birinin gerçek usule tabi olması diğer ortakları da gerçek usule tabi hale getirir.