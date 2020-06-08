Kıraathanede kumar oynayan 3 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesi Eski Ortacami Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi iş yerine gitti. Polis 3 kişiyi koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlal edip kumar oynarken yakaladı. 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira ceza uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.
Türkiye'de ilk! Sosyal mesafeli araba partisiANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir eğlence merkezinin otoparkında, müşterilerinin yoğun talebi üzerine araba partisi düzenlendi. Türkiye'de ilk olduğu belirtilen partide eğlence severler sosyal mesafe kurallarıyla araçlarında müziğin tadını çıkardı.