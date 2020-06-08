Kıraathanede kumar oynayan 3 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesi Eski Ortacami Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi iş yerine gitti. Polis 3 kişiyi koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlal edip kumar oynarken yakaladı. 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira ceza uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.