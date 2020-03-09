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09.03.2020 - 02:27 | | İHA

Kıraathaneyi kurşun yağmuruna tuttu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Ü.G. isimli bir kişi, kıraathanede bulunan akrabalarını tabanca ile ateş açarak taradı. Olayda 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kıraathaneyi kurşun yağmuruna tuttu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Olay, gece saatlerinde Keskin ilçesindeki pazaryerinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.G. isimli bir kişi, husumetli olduğu akrabalarını kıraathane tabanca ile ateş açarak taradı. Saldırgan, defalarca ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kıraathaneyi kurşun yağmuruna tuttu Çok sayıda ölü ve yaralı var

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilkeri Hidayet Nazlıay, Harun Güneşli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşar Dağ (56) ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan S.G. (28), S.D. (30), R.G. (38) ve S.Y.'nin (21) tedavileri devam sürüyor.

Polis, kaçan şahısla ilgili geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Kıraathaneyi kurşun yağmuruna tuttu Çok sayıda ölü ve yaralı var

 

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