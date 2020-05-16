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16.05.2020 - 20:47 | | DHA

Kırgızistan'dan getirilen 146 kişi, Bolu'da yurda yerleştirildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kırgızistan'dan getirilen 146 Türk vatandaşı, Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi

Kırgızistan'dan getirilen 146 kişi, Bolu'da yurda yerleştirildi

Kırgızistan'da bulunan 146 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanında sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, otobüslerle Bolu'ya ulaştırıldı. Burada bir kez daha kontrolleri yapılan vatandaşlar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi içinde bulunan Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdundaki odalara yerleştirildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı yurda yerleştirilenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacak.

Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
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