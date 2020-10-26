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26.10.2020 - 13:49 | | DHA

Kırıkhan'da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dün akşam geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Kore Gazisi Alaattin Fidanboy (90), bugün düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kırıkhan'da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kentin Kırıkhan İlçe Postanesi'nden emekli olan Kore Gazisi Alaattin Fidanboy, yaşlılığa bağlı kalp yetmezliği sonucu dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Gazi Fidanboy için öğlen Kırıkhan Mezarlığında askeri tören düzenlendi. Fidanboy'un Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında Meryem İçcan Cami'ne getirildi. Törene Kırıkhan İlçe Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Üçdal, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Ahmet Erol Yiğitalp ile gazinin yakınları ve arkadaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Kore gazisi Alaattin Fidanboy'un cenazesi Kırıkhan aile mezarlığına defnedildi.

Kırıkhanda Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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