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30.11.2020 - 11:10 | | DHA

Kırıkkale Valisi'nin testi pozitif çıktı!

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırıkkale Valisi'nin testi pozitif çıktı!

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valimiz Sayın Yunus Sezer'in PCR testi pozitif çıkmış olup genel durumu iyidir. Sayın Valimizin karantina ve tedavi süreci evinde devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

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