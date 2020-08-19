19.08.2020 - 12:14 | | DHA
Kırıkkale'de iş makinesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü
Kırıkkale'de, taş ocağında çalışma yapan iş makinesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Sabah saatlerinde merkeze bağlı Karacalı köyünde özel bir işletmeye ait taş ocağında çalışma yapan iş makinesinin motor kısmı alev aldı. Yangını fark eden operatör, iş makinesinden inerek yangına müdahale etti. Fakat, sürücünün çabası sonuç vermeyince, itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekibinin çalışması ile yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak iş makinesinde hasar oluştu.
İstanbul'da 'nişan atma' dehşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktıEsenyurt'ta başlayan ve Küçükçekmece'de devam eden 5 kişinin yaralandığı 1 kişinin ise hayatını kaybettiği "nişan atma" kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayda hayatını kaybeden 2 çocuk babası Ahmet Elçioğlu'nun saldırı sırasında yoldan geçen bir vatandaş olduğu öğrenildi.