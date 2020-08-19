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19.08.2020 - 12:14 | | DHA

Kırıkkale'de iş makinesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kırıkkale'de, taş ocağında çalışma yapan iş makinesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Kırıkkale'de iş makinesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Sabah saatlerinde merkeze bağlı Karacalı köyünde özel bir işletmeye ait taş ocağında çalışma yapan iş makinesinin motor kısmı alev aldı. Yangını fark eden operatör, iş makinesinden inerek yangına müdahale etti. Fakat, sürücünün çabası sonuç vermeyince, itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekibinin çalışması ile yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak iş makinesinde hasar oluştu.

 

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