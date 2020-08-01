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01.08.2020 - 11:47 | | DHA

Kırıkkale'de otomobil takla attı: 5 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil takla attı: 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde D-200 karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Kırıkkale yönüne giden İshak Ş. yönetimindeki 34 SY 4341 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü İshak Ş., yanında bulunan Hatice Ş., Oktay Ş., Fatma Ş. ve Yusuf Ş. yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Bolu'da zincirleme kaza: 8 yaralıBolu'da, TEM Otoyolu'nda arızalanınca emniyet şeridine park edilen araç ile yardım için duran akrabalarının aracına, başka bir hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
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