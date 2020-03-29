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29.03.2020 - 17:31 | | DHA

Kırıkkale'de sokaklara 'mesafeyi koru' çıkartmaları yapıştırıldı

Kırıkkale'de corona virüs salgını önlemleri kapsamında cadde ve sokaklara 'sosyal mesafeyi koru' yazılı çıkartmalar yapıştırıldı.

Kırıkkale'de sokaklara 'mesafeyi koru' çıkartmaları yapıştırıldı

Kırıkkale Belediyesi, corona virüs salgınına karşı önlem almaya devam ediyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri, virüsün yayılmasının önüne geçmek için 'sosyal mesafe'nin korunmasına yönelik uyarılarını da artırdı. Ekipler, kentin işlek cadde ve sokaklarını sosyal mesafenin korunması için uyarıcı çıkartmalar yapıştırdı. Ayrıca marketlere de salgınla ilgili uyarıcı broşürler asıldı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, zorunlu olarak dışarı çıkan vatandaşları uyarmak için bu tür çıkartmalar hazırladıklarını belirterek, "Mümkün olduğunca birbirimizden 1-2 metre uzakta olalım, sosyal mesafe kurallarına uyalım, bu kuralları ciddiye alalım ve uygulayalım. Bulunduğumuz ortamlarda hijyene dikkat ederek, temaslardan uzak durarak corona virüsün yayılmasının engelleyebiliriz" diye konuştu.

Kırıkkalede sokaklara mesafeyi koru çıkartmaları yapıştırıldı

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