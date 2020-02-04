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04.02.2020 - 11:57 | | AA

Kırıkkale'nde kayınbirader dehşeti!

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde eniştesi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Kırıkkale'nde kayınbirader dehşeti!

Alınan bilgiye göre, T.H, Doğanay Mahallesi TOKİ bloklarında 4 aydır ayrı yaşadığı eşinin ağabeyi Z.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.H, üzerindeki silahla kayınbiraderi Z.A'ya ateş etti.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Z.A, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi  Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli T.H. polis ekiplerince gözaltına alındı.

 

 

 

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