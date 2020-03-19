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19.03.2020 - 13:55 | | AA

Kırklareli Valiliği'nden asılsız 'corona virüs' paylaşımları"yla ilgili uyarı

Kırklareli Valiliği, halk arasında korku, endişe ve panik yaratmak amacıyla koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşım yaptığı tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

Kırklareli Valiliği'nden asılsız 'corona virüs' paylaşımları"yla ilgili uyarı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, küresel salgın haline gelen ve dünyada hızla yayılan koronavirüs nedeniyle gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yol açacak haber ve sosyal medya paylaşımları için "halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak" suçlarından işlem gerçekleştirileceği belirtildi.

Konuyla ilgili Adana'da yaklaşık 10 bin kişiye asılsız koronavirüs mesajları atan Çukurova İlçe Müftülüğünde görevli memur A.T'nin tutuklandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüsle ilgili asılsız haber ve paylaşım yapanlar tutuklanacak. Gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yola açan paylaşımlara itibar etmemekle birlikte tüm açıklamaları, Kırklareli Valiliği web sitemizden (www.kirklareli.gov.tr) ve Kırklareli Valiliği resmi sosyal medya hesaplarımızdan ( Twitter: @valikirklareli – instagram : @kirklarelivaliliği) takip edebilirsiniz.

İl düzeyinde gerekli bilgilendirme ve basın açıklamaları konusunda yetkili kurum Kırklareli Valiliği olup, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sanal devriye faaliyetleri kapsamında halk arasında korku, endişe ve panik yaratmak amacıyla paylaşım yaptığı tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır."

 

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye yükseldiİstanbul'da saf alkol içerek hayatını kaybeden Türkmenistanlıların sayısı 20'ye yükseldi. 34 Türkmenistan vatandaşının ise çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hastanede tedavi olanların ifadelerinde corona virüsünden korunmak için saf alkol tükettiklerini söylediği öğrenildi.
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