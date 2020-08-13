13.08.2020 - 12:54 | | AA
Kırklareli Valiliği'nden koronavirüs yalanlaması!
Kırklareli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin ihlal edildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte Kovid-19 önlemlerinin ihlal edildiği yönünde basında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğu belirtildi.
Kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:
"Kovid-19 önlemlerinin ihlal edildiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilimizde tüm önlemler alınmakta ve hiçbir ihmale yer verilmeden mücadele süreci şeffaf olarak yürütülmektedir."
Akıllara durgunluk veren kaza! Seyir halindeyken üzerinden atladılarAdana’nın Kozan ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Şoförü ve yanındaki yolcunun atlayıp kayıplara karıştığı çalışır durumdaki sepetli motosiklet lokantada kuryelik yapan şahsa çarptı. Kendisine sürücü olmayan sepetli bir motosikletin çarptığını söyleyen kuryeye kimse inanmadı. Görülmemiş kaza güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde aydınlandı.