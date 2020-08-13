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13.08.2020 - 12:54 | | AA

Kırklareli Valiliği'nden koronavirüs yalanlaması!

Kırklareli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin ihlal edildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kırklareli Valiliği'nden koronavirüs yalanlaması!
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Valilikten yapılan açıklamada, kentte Kovid-19 önlemlerinin ihlal edildiği yönünde basında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğu belirtildi.

Kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kovid-19 önlemlerinin ihlal edildiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilimizde tüm önlemler alınmakta ve hiçbir ihmale yer verilmeden mücadele süreci şeffaf olarak yürütülmektedir." 

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