Kırklareli Valiliği'nden koronavirüs yalanlaması!

Valilikten yapılan açıklamada, kentte Kovid-19 önlemlerinin ihlal edildiği yönünde basında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğu belirtildi.

Kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kovid-19 önlemlerinin ihlal edildiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilimizde tüm önlemler alınmakta ve hiçbir ihmale yer verilmeden mücadele süreci şeffaf olarak yürütülmektedir."