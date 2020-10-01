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01.10.2020 - 19:59 | | DHA

Kırklareli'de 4 ev karantinaya alındı

Kırklareli İl Hıfzısıhha Kurulu kararı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 ev karantinaya alındı.

Kırklareli'de 4 ev karantinaya alındı

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yayla Mahallesi'ndeki 4 ev için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağına oy birliği ile karar verildiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Kadın Konferansı'na video mesaj gönderdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi de çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur." dedi.
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