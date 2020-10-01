Kırklareli'de 4 ev karantinaya alındı

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yayla Mahallesi'ndeki 4 ev için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağına oy birliği ile karar verildiği kaydedildi.