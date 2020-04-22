Kırklareli’de bir köy karantinaya alındı!

Kırklareli Valiliği Merkez ilçeye bağlı Dolhan Köyü’nün ikinci bir karara kadar karantina altına alındığını açıkladı. Kararın gerekçesi olarak köy sakinlerinden bazılarında corona virüs tespit edilmesi ve söz konusu kişilerin köydeki diğer sakinlerle temas etmesi gösterildi.

Köyün bu doğrultuda giriş ve çıkışları kapatılırken, köy sakinlerinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla yapılacak.