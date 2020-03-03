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03.03.2020 - 10:51 | | AA

Kırklareli'de ormanlık alanda kimyasal atık!

Kırklareli'nde ormanlık alana atılan varillerde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince kimyasal madde incelemesi yapılıyor.

Kırklareli'de ormanlık alanda kimyasal atık!

Kapaklı köyünün Taşlık mevkisinde bir kısmı yakılmış variller olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler varillerin bazılarında kalıntı halinde kimyasal olduğu değerlendirilen sıvı madde bulunduğunu belirledi.

Kırklarelide ormanlık alanda kimyasal atık

Köy Muhtarı İbrahim Demirgök, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 gün önce ormanlık alanda variller gördüklerini ve durumu jandarma ekiplerine bildirdiklerini söyledi.

Kırklarelide ormanlık alanda kimyasal atık

Varillerin bazılarında kimyasal madde olduğunu düşündüklerini ifade eden Demirgök, "Ne olduğu belli değil. Biz köy olarak tedirgin oluyoruz" dedi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri  bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.

 

 

 

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