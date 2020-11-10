Kırklareli'de sahte içki operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada, merkeze bağlı Yündalan köyünde sahte içki üretilip, piyasaya sürüldüğünü belirledi. Şüphelinin evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramada 1272 şişe içinde 1560 litre sahte şarap, 1350 mantar, şişe mantarlama makinesi, şişe doldurma düzeneği, 1 tonluk 2 galvaniz fermente tankı ve 57 etiket ele geçirdi. Ev sahibi gözaltına alındı.