10.11.2020 - 10:57 |
Kırklareli'de sahte içki operasyonu
Kırklareli'de, jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramada, 1560 litre sahte şarap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada, merkeze bağlı Yündalan köyünde sahte içki üretilip, piyasaya sürüldüğünü belirledi. Şüphelinin evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramada 1272 şişe içinde 1560 litre sahte şarap, 1350 mantar, şişe mantarlama makinesi, şişe doldurma düzeneği, 1 tonluk 2 galvaniz fermente tankı ve 57 etiket ele geçirdi. Ev sahibi gözaltına alındı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.