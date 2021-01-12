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12.01.2021 - 10:22 | | AA

Kırklareli'nde FETÖ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde FETÖ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 33 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Lüleburgaz ilçesinde operasyon düzenledi.

Ekipler, eski Deniz Harp Okulu öğrencisi B.A'yı gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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