12.01.2021 - 10:22 | | AA
Kırklareli'nde FETÖ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 33 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Lüleburgaz ilçesinde operasyon düzenledi.
Ekipler, eski Deniz Harp Okulu öğrencisi B.A'yı gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sahiplerinin 'silah' olarak kullandığı 'Pitbull'lar, ölesiye kadar kafeste tutuluyorMANİSA'da sahipleri tarafından gerçekleştirilen gasp, hırsızlık, darp gibi olaylarda 'silah' olarak kullanılan pitbull cinsi köpekler, el koyulduktan sonra götürüldükleri hayvan bakımevinde, ölesiye kadar kafeste tutuluyor.