12.11.2020 - 09:54 | | AA
Kırklareli'ndeki fuhuş operasyonunda bir zanlı tutuklandı
Kırklareli'nde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Babaeski ilçesinde 5 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan İ.Ç. ve F.K'nin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Zanlılardan İ.Ç. tutuklandı, F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çin aşısı uygulanan iki sağlık çalışanında antikor oluştuTürkiye’de yürütülen Çin aşısının faz 3 çalışması, sağlık çalışanları üzerinde devam ediyor. Ülke genelinde 700, Diyarbakır merkezde de 80'e yakın sağlık çalışanı gönüllü olarak aşılandı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Diyarbakır'da aşı yaptıran iki sağlık çalışının antikor sonuçlarının pozitif çıktığını belirterek, "Bu çok sevindirici bir olay, aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliği var, pandeminin de 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz" dedi.