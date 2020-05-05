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05.05.2020 - 15:50 | | DHA

Kırklareli'nin Dolhan köyündeki karantina kaldırıldı

Kırklareli Valiliği'nden, Dolhan köyünde uygulanan koronavirüs karantinasının bugün saat 20.00'de kaldırılacağı açıklandı.

Kırklareli'nin Dolhan köyündeki karantina kaldırıldı

Merkezi bağlı Dolhan köyü, corona virüs vakalarının görülmesi üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 21 Nisan günü karantinaya alındı. Kırklareli Valiliği, Dolhan köyündeki karantinanın bugün saat 20.00'den itibaren kaldırılacağını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Merkez ilçe Dolhan köyü Hıfzıssıhha Kurulu'nun 21.04.2020 tarih ve 2020/32 sayılı kararı ile 21.04.2020 tarihi saat 20.00 itibariyle karantina altına alınmıştır. 14 gün boyunca tedbirlere vatandaşların azami derecede uyması ve yeni vakaların görülmemesi nedeniyle merkez ilçe Dolhan köyüne uygulanan karantina kararının 05.05.2020 tarih ve saat 20.00 itibariyle kaldırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

 

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