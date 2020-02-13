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13.02.2020 - 16:38 | | İHA

Kirli eldiven detayı ele verdi! 83 bin TL'lik hırsızlık

Kocaeli'de devriye atan bekçiler tarafından şüphelenilerek arama yapılan çantalarında kirli eldivenler çıkan 3 şüphelinin, iki ayrı yerde 83 bin 500 TL değerinde aydınlatma kablosu çaldıkları belirlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kirli eldiven detayı ele verdi! 83 bin TL'lik hırsızlık

Edinilen bilgiye göre dün gece saatlerinde Gebze Gaziler Dağı mevki'inde devriye atan bekçiler, şüphelendikleri 3 şahsı durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramada çantalarından toprak lekeleri ile kirlenmiş eldivenler çıkan şahısların tedirgin davranışlar gösterince Gebze Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette sorguları yapılan S.G., İ.Ö. ve B.S. isimli şüpheliler, 5 ve 12 Şubat günlerinde belediye ekiplerince bölgede yapılan aydınlatma çalışmalarında kullandıkları kabloları çaldıklarını itiraf ettiler.

Piyasa değeri yaklaşık 83 bin 500 TL değerinde olan kabloları çalan 3 şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

 

 

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