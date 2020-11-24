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24.11.2020 - 10:30 | | AA

Kırmızı bültenle aranan FETÖ zanlısı Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan FETÖ zanlısı Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı  Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı  ekiplerinin, istihbari çalışmalar sonucunda "silahlı terör örgütüne üye olma"  suçundan aranan M.F.C'yi İslahiye ilçesine bağlı Serin Evler Mahallesi'nde  yakaladığı belirtildi.

Zanlının, İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne  üye olma" suçundan kırmızı bültenle arandığı kaydedilen açıklamada, "Şüpheliyle  yapılan mülakatta 2011-2016 yıllarında ABD'de doktora eğitimi alarak Yrd. Doç.  Dr. sıfatıyla finans uzmanı olduğu öğrenilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı  tarafından adli işlem devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

 

 

 

 

 

Özbek kadına korku dolu anlar yaşattıİstanbul'da minibüsle Topkapı'ya gitmek isterken otogara götürülen Özbekistanlı Nodira M.(46) tüm yolcuların inmesinin ardından iddiaya göre şoförün tacizine uğradı. Minibüs şoförü İzzet A.(30)'nın, "Sana ev açarım" dediği kadının telefon numarasını alana kadar da kapıyı açmayarak minibüsten inmesine izin vermediği ileri sürüldü. Telefon numarasını vererek minibüsten inebildiği iddia edilen Nodira M.'nin şikayeti üzerine soruşturma yapan savcılık, minibüs şoförü İzzet A. hakkında 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. O, anlar minibüs kamerasına da yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Nodira M. "Tek başıma kalınca aklımdan Özgecan geçti, çok korktum." dedi.
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